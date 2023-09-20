Проигравший более миллиарда долларов спортсмен поклялся не делать ставки на футбол

«Большинство из вас будут наслаждаться этим футбольным сезоном, получая массу удовольствия и развлекаясь. Фэнтези-лиги станут поводом для общения с друзьями, а выигранные или проигранные ставки никак на вас не повлияют.



Я не буду делать ставки в этом году, потому что перешел черту умеренности и впал в зависимость, которая совсем не доставляет удовольствия.



Деньги никогда не были для меня проблемой, поскольку нашей финансовой безопасности ничто не угрожало. Но я не мог присутствовать рядом с теми, кого люблю, и причинил им много вреда», – признался Микельсон в длинном посте в твиттере.