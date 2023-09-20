Проигравший более миллиарда долларов спортсмен поклялся не делать ставки на футбол

Гольфист Микельсон поклялся не делать ставки на футбол в новом сезоне – он проиграл более 1 миллиарда долларов
Известный американский гольфист Фил Микельсон поклялся в соцсетях, что не будет делать ставки на новый футбольный сезон.
53-летний гольфист признался, что перешел грань от умеренности к зависимости.
«Большинство из вас будут наслаждаться этим футбольным сезоном, получая массу удовольствия и развлекаясь. Фэнтези-лиги станут поводом для общения с друзьями, а выигранные или проигранные ставки никак на вас не повлияют.
Я не буду делать ставки в этом году, потому что перешел черту умеренности и впал в зависимость, которая совсем не доставляет удовольствия.
Деньги никогда не были для меня проблемой, поскольку нашей финансовой безопасности ничто не угрожало. Но я не мог присутствовать рядом с теми, кого люблю, и причинил им много вреда», – признался Микельсон в длинном посте в твиттере.
Ране Микельсон открыто признался, что более 30 лет боролся с зависимостью от азартных игр, проиграв в общей сложности более 1 миллиарда долларов.
Микельсон включен в Мировой зал славы гольфа. В 2021 году он стал самым возрастным победителем «мэйджора» в возрасте 50 лет, 11 месяцев и 7 дней.
Гольфист Микельсон поклялся не делать ставки на футбол в новом сезоне – он проиграл более 1 миллиарда долларов
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