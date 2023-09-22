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Российские спортсмены завоевали первую медаль на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку.

Россияне завоевали первую медаль на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку
© РИА Новости

В бою за третье место она победила представительницу Сербии Милицу Николич.

Россияне выступают в столице Азербайджана в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов.

В июне на этапе Большого шлема в Улан Баторе Сабина Гилязова взяла серебряную медаль. В финальном поединке спортсменка уступила японке Хикари Йошиоке.