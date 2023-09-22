Россияне завоевали первую медаль на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку

Российские спортсмены завоевали первую медаль на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку
Российская дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку.
В бою за третье место она победила представительницу Сербии Милицу Николич.
Россияне выступают в столице Азербайджана в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов.
В июне на этапе Большого шлема в Улан Баторе Сабина Гилязова взяла серебряную медаль. В финальном поединке спортсменка уступила японке Хикари Йошиоке.