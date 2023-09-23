Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинца от фото на ЧМ

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил отказ украинского борца греко римского стиля Ярослава Фильчакова от коллективного фото с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждения чемпионата мира 2023 года в Белграде. Его слова приводит РИА Новости.

«Жаль ребят, им вбивают в голову такое, запугивают. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушел», — заявил Мамиашвили, назвав такое решение глупостью. Он добавил, что российская команда поддерживает украинских борцов.

Об отказе Фильчакова стало известно 22 сентября. Он завоевал бронзу в весовой категории до 82 килограммов и ушел с пьедестала почета. До этого еще один украинский борец, Василий Михайлов, не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым.