У колумбийского велогонщика украли $800 тысяч и автомобиль

Как сообщает The Sun, в четверг преступники застали спортсмена возле его фермы в Песке (Колумбия). Они удерживали Лопеса в доме несколько часов и за это время похитили денежную сумму в размере 800 тысяч долларов, мобильный телефон и автомобиль Ford.