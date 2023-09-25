Гимнастка Крамаренко эффектно станцевала на пляже

18-летняя спортсменка, которая в данный момент проводит время на отдыхе, показала небольшой танец, исполнив движения на фоне заката, стоя на берегу моря.

Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.