В Сочи пройдет главная гонка сезона по триатлону

«Все мы с нетерпением ждем гранд-финала сезона в «Сириусе». Это кульминация серии соревнований для большинства триатлетов России. Четыре дистанции триатлона, Чемпионат России, заплывы, забеги, огромная зона Экспо – это настоящий праздника спорта, где соберутся и профессионалы, и любители со всей страны. Также мы ожидаем большое количество параатлетов – в два раза больше, чем в прошлом году. Для нас особенно важно давать возможность атлетам с особенностями здоровья быть полноценной частью нашего спортивного сообщества», — заявил генеральный директор IRONSTAR, Владимир Шейкин.