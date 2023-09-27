Российская самбистка выиграла Кубок мира, не проведя ни одной встречи

На прошедшем с 23 по 24 сентября в сербском городе Нови-Сад Кубке мира по самбо россиянка Ольга Михеева оказалась обладательницей необычного достижения. Она стала победительницей Кубка мира по самбо, не проведя ни одной схватки на турнире. Российская спортсменка оказалась единственной из заявившихся на соревнования по спортивному самбо у женщин в весовой категории свыше 80 кг.

За два дня соревнований в Сербии разыграли 21 комплект медалей. В ряде весовых категорий участников было меньше, чем необходимо для полноценного пьедестала из четырёх атлетов. Так, по три участницы было у женщин в весовых категориях до 72 и до 80 кг. У мужчин в весовых категориях боевого самбо до 88 и свыше 98 кг набралось по два участника.