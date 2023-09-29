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Российские паралимпийцы смогут участвовать в Паралимпиаде в Париже

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Российские паралимпийцы смогут участвовать в Паралимпиаде
© РИА Новости

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в заявлении.