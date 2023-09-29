Российские паралимпийцы смогут участвовать в Паралимпиаде

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР).
"Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в заявлении.