ПКР назвал дискриминацией решение Международного паралимпийского комитета
Паралимпийский комитет России считает решения, принятые на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, несправедливыми и дискриминационными.
Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ПКР. В пятницу на генеральной ассамблее МПК приняты решения о частичном приостановлении статуса ПКР и о допуске спортсменов на Паралимпиаду в Париже 2024 года индивидуально и в нейтральном статусе.
"Паралимпийский комитет России считает, что решение о частичном приостановлении статуса ПКР и о допуске спортсменов лишь в нейтральном статусе в рамках личного зачета несправедливо. Это дискриминация ПКР и российских спортсменов по национальному признаку", - говорится в сообщении.
В ПКР подчеркнули, что эти решения ставят российских спортсменов в неравное положение по сравнению с остальными. А также лишает их права на национальную идентичность.