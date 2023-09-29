ПКР назвал дискриминацией решение Международного паралимпийского комитета

Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ПКР. В пятницу на генеральной ассамблее МПК приняты решения о частичном приостановлении статуса ПКР и о допуске спортсменов на Паралимпиаду в Париже 2024 года индивидуально и в нейтральном статусе.