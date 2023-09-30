Синхронистка Субботина объяснила нежелание менять гражданство

Российская синхронистка Варвара Субботина объяснила, почему она не станет отказываться от российского гражданства.

Пользователи «Телеграма» задали вопрос Субботиной: почему не поменяете гражданство и не переедете в Европу или США?

«Зачем? Я патриот своей страны и выступать за другую просто не смогла бы», — ответила Субботина.

Субботиной 22 года, в составе сборной России она четырежды выигрывала чемпионат мира и три раза – чемпионат Европы.