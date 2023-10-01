Российский пловец получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

World Aquatics разработала критерии для допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования. Они основаны на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) и включают в себя допуск только на индивидуальных дистанциях, запрет на общение со СМИ во время крупных соревнований, ограничение по количеству заявок от россиян в нейтральном статусе на одну дисциплину.