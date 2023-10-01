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Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания

Российская синхронистка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания.

Российская синхронистка включена в Международный зал славы плавания
© sports.ru

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Церемония включения в зал славы проходила в американском Форт-Лодердейле.

Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию.

Также в зал славы был включен 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США Майкл Фелпс.

Другие спортсмены, вошедшие в этом году в зал славы – пловцы Кирсти Ковентри (Зимбабве), Косуке Китадзима (Япония), Мисси Франклин, Триша Зорн (обе – США), Сезар Сиело (Бразилия), Стефан Лека (Франция); прыгунья в воду У Минься (Китай) и ватерполистка Петри Хитер (США)

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