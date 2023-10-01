Российская синхронистка включена в Международный зал славы плавания

Российская синхронистка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания.

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Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Церемония включения в зал славы проходила в американском Форт-Лодердейле.

Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию.

Также в зал славы был включен 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США Майкл Фелпс.