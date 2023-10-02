МОК пояснил вопрос ношения спортсменами хиджабов на Олимпиаде в Париже

"От имени МОК и комиссии спортсменов МОК мне очень важно сообщить, что в Олимпийской деревне не будет действовать никаких ограничений на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов. Что касается соревнований, то во время их проведения будут действовать правила, которые применяет конкретная международная федерация", - сказала Якобсен.