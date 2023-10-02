В Казанском национальном полумарафоне приняли участие свыше пяти тысяч человек

В Татарстане прошел Казанский национальный полумарафон. В забеге приняли участие свыше пяти тысяч человек
В воскресенье, в первый день октября в столице Татарстана – городе Казани – состоялся Казанский национальный полумарафон. Забег собрал свыше 5500 участников и более 2000 болельщиков из 7 стран мира, 66 регионов и 250 городов и населенных пунктов.
Развлекательная программа началась за день до старта полумарафона, 30 сентября. На Экспо у экстрим-парка «УРАМ» выступил татарский поп-бэнд ОММАЖ.
Старт дистанций на 21,1 км и 10 км впервые прошел на новой локации – на мосту Миллениум. Финиш располагался в экстрим-парке «УРАМ».
Самым быстрым на полумарафонской дистанции среди мужчин оказался Сергей Сергеев – он финишировал с результатом 1:08:36. Второе место занял Алексей Ахтямов, его время –1:08:58. Третьим прибежал Артем Цибак с результатом 1:09:37.
Среди женщин на дистанции 21,1 км победила Марина Смирнова, ее финишное время – 1:18:53. Второе место заняла Регина Котова с результатом 1:20:43. Третье место у Камилы Шамсутдиновой, время спортсменки – 1:21:29.
На дистанции 10 км победителем среди мужчин стал Матвей Чирков, его время – 31:12, среди женщин – Анна Бойнова с результатом 35:12.
Также для участия был доступен забег на 3 км – пробежать дистанцию могли дети от 11 лет. Для юные легкоатлетов младше 11 лет были организованы старты TIMERKIDS.
В день проведения полумарафона участников угощали национальной кухней: чак-чаком и эчпочмаками. Еще одной изюминкой стали татарские народные танцы. Мероприятие завершилось забегом волонтеров.
Последним стартом серии TIMERMAN в этом году станет Менделеевский кросс – он пройдет 15 октября. Регистрация на забег еще открыта. Узнать подробную информацию можно на сайте TIMERMAN.
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