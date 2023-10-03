Винер: «Зачем мы должны унижаться перед МОК? Они просто выбросили Россию»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не принимает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску отечественных спортсменов, который, по ее мнению, выбросил Россию из международного спорта.
Международный олимпийский комитет (МОК) в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. МОК не направил Олимпийскому комитету России (ОКР) приглашение на Игры 2024 года в установленную дату 26 июля.
— Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Аверину после истории на Олимпиаде в Токио. То есть там думают, что нас на Играх не будет именно столько лет. Конечно, надо уничтожить матку. Зачем мы должны унижаться перед ними?
Сейчас они просто выбросили Россию. Как они нас допустили? Как отдельных людей? Как беженцев! Мои дети этого не примут, а я — тем более, — передает слова Винер корреспондент «Матч ТВ».
В марте Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года. Международная федерация гимнастики (FIG) посчитала, что публичные заявления Винер после Олимпийских игр в Токио 2020 являются оскорбительными. Также федерация обратила внимание на снятие кандидатуры члена технического комитета Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета FIG.
В июле исполнительный комитет FIG решил допустить российских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.