Винер: зачем мы должны унижаться перед МОК?

— Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Аверину после истории на Олимпиаде в Токио. То есть там думают, что нас на Играх не будет именно столько лет. Конечно, надо уничтожить матку. Зачем мы должны унижаться перед ними?



Сейчас они просто выбросили Россию. Как они нас допустили? Как отдельных людей? Как беженцев! Мои дети этого не примут, а я — тем более, — передает слова Винер корреспондент «Матч ТВ».