Рекордсменка мира Чикунова выступит на соревнованиях по плаванию в ЮАР

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова выступит на соревнованиях в Дурбане (ЮАР), сообщили «Матч ТВ» во Всероссийской федерации плавания (ВФП).
Как ранее сообщил «Матч ТВ» президент ВФП Владимир Сальников, организация получила приглашение на октябрьский турнир Игр БРИКС в Дурбане (18–21 октября).
В состав участников у россиян также вошли Роман Акимов, Андрей Волков, Георгий Глазунов, Влада Егги, Дарья Клепикова, Анастасия Маркова, Алексей Ткачев.
Турнир в ЮАР не входит в календарь World Aquatics.
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