«Российское олимпийское движение продолжает поступательно развиваться, несмотря ни на что. Наращивает обороты международная деятельность. Не ослабевает внешнее давление, в нашем случае идет речь о недружественных шагах отдельных международных руководителей, в том числе и Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. Международный олимпийский комитет (МОК) собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии – очень показательный момент.



Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.