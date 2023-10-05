В России выдвинули требование к Международному олимпийскому комитету

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в ОКР призывают Международный олимпийский комитет (МОК) вернуться к подходу к спортсменам из РФ, существовавшему до февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На исполкоме ОКР Поздняков рассказал, что Россия и Белоруссия сформировали консолидированную позицию по отмене санкций против спортсменов.

«Санкции несправедливы и незаконны, они бьют и по репутации МОК. Наша позиция - необходимо вернуться на тот момент, когда впопыхах были введены рекомендации в феврале 2022 года», - заявил глава ОКР.

Поздняков подчеркнул, что российские и белорусские спортивные чиновники пытаются донести свою позицию до руководства МОК.

28 февраля 2022 года на фоне украинского кризиса исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.

Позже в МОК предложили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

При этом к командным соревнованиям россиян допускать не рекомендуется (то есть хоккейные и футбольные команды РФ не смогут участвовать в международных турнирах).