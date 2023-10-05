В ОКР рассказали, сколько получат спортсмены за победу на Олимпиаде

"Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта, - сказал Поздняков. - Будут выплачено 500 тыс. рублей для золотых медалистов, 350 тыс. рублей - для серебряных и 250 тыс. рублей - для бронзовых. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР".

"Точное число спортсменов можно будет назвать только тогда, когда закончится календарный год. Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть "нейтрализованными". Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, кто является активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже", - добавил глава ОКР.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.