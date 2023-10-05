Стал известен состав российской сборной по настольному теннису на Играх БРИКС
Шесть спортсменов вошли в состав сборной России по настольному теннису на Играх БРИКС в южноафриканском Дурбане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
"Россию будут представлять юниоры Влада Воронина, Алина Заварыкина, Злата Терехова, Дмитрий Виноградов, Владислав Макаров и Сергей Рыжов", - заявили в пресс-службе.
На турнире по настольному теннису выступят игроки не старше 19 лет.
Турнир по настольному теннису пройдет с 16 по 22 октября. На Играх также будут представлены пляжный волейбол (до 21 года), бадминтон (до 23 лет), теннис (от 17 до 21 года) и плавание (до 20 лет).