Стал известен состав российской сборной по настольному теннису на Играх БРИКС

Шесть спортсменов вошли в состав сборной России по настольному теннису на Играх БРИКС в южноафриканском Дурбане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Турнир по настольному теннису пройдет с 16 по 22 октября. На Играх также будут представлены пляжный волейбол (до 21 года), бадминтон (до 23 лет), теннис (от 17 до 21 года) и плавание (до 20 лет).