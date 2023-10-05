Гимнастка Торосян рассказала о перенесенном в 14 лет инсульте

Гимнастка Ангелина Торосян заявила о том, что из-за «перетренированности» перенесла инсульт в возрасте 14 лет. Об этом спортсменка заявила в интервью Sport24.

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Торосян отметила, что у ее первого тренера был «специфический подход к работе», а так как она была перспективной спортсменкой, к ней предъявляли повышенные требования.

«Большинство травм я заработала из-за непрофессионального метода тренера, меня перетренировали. В совокупности всего, что происходило, со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет», - пояснила гимнастка, уже завершившая свою спортивную карьеру.

По ее словам, резкое ухудшение самочувствия произошло после сложной тренировки в 14 лет.

«Вернулась домой и отключилась. Через полчаса проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Это продолжалось около 40 минут, затем речь стала возвращаться. На следующий день рассказала об этом тренеру, к сожалению, она не смогла распознать, что это был инсульт», - заявила она.

В итоге должной помощи и лечения она не получила, а на тренировке «сказали просто не делать прыжки». Последствиями перенесенного инсульта Торосян назвала проблемы с речью, которые бывают до сих пор.