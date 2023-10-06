В Чечне разбился участник соревнований по парашютному спорту

Один из участников финала Кубка России по парашютному спорту, который проходит на базе Российского университета спецназа в Чечне, разбился во время прыжка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра воздушной подготовки Goodsky.
"Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "Купольное пилотирование" произошел несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, на счету которого более 3 700 прыжков с парашютом. Трагедия произошла на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта", - отметили в пресс-службе.