World Aquatics объяснила порядок выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

На этой неделе олимпийский призер Иван Гирев стал первым и пока единственным российским пловцом, который получил нейтральный статус для участия в соревнованиях World Aquatics. Вместе с ним допуск к соревнованиям в нейтральном статусе получили пять белорусских пловцов.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине. В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе было выступление в нейтральном статусе и запрет на общение с журналистами во время соревнований.