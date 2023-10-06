WADА предупредило Олимпийский совет Азии о санкциях

WADА разочаровано отсутствием реакции OCA из‑за флага КНДР на Азиатских играх и предупредило о последствиях
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило Олимпийский совет Азии (ОСА) о санкциях, которые могут последовать в связи с отсутствием реакции на демонстрацию флага КНДР на церемонии открытия Азиатских игр в Китае.
В октябре 2021 года Антидопинговый комитет КНДР был признан несоответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что национальный флаг Северной Кореи не может подниматься на крупных спортивных мероприятиях, кроме Олимпийских и Паралимпийских игр, до тех пор, пока статус агентства не будет восстановлен. Несмотря на это, спортсмены из КНДР приняли участие в церемонии открытия Азиатских игр с флагом страны и выступают на соревнованиях с национальной символикой.
— WADA очень серьезно относится к этому вопросу и несколько раз писало ОСА до и после церемонии открытия Игр, четко объясняя возможные последствия, которые могут возникнуть для ОСА, если этот вопрос будет проигнорирован. WADA разочаровано тем, что OCA до сих пор не предпринял шагов, касающихся последствий, связанных с несоответствием КНДР кодексу. WADA будет следовать надлежащей процедуре, чтобы гарантировать, что соответствующие последствия будут наложены за отказ OCA выполнить свои обязательства как подписанта Всемирного антидопингового кодекса, — приводит заявление WADA АФП.
Как отмечается, существует ряд санкций, которые WADA может наложить на OCA. К ним относятся прекращение финансирования со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), лишение соревнований OCA статуса квалификационных к Олимпийским или Паралимпийским играм и штрафы.
Азиатские игры проходят в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.