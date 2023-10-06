WADА предупредило Олимпийский совет Азии о санкциях

— WADA очень серьезно относится к этому вопросу и несколько раз писало ОСА до и после церемонии открытия Игр, четко объясняя возможные последствия, которые могут возникнуть для ОСА, если этот вопрос будет проигнорирован. WADA разочаровано тем, что OCA до сих пор не предпринял шагов, касающихся последствий, связанных с несоответствием КНДР кодексу. WADA будет следовать надлежащей процедуре, чтобы гарантировать, что соответствующие последствия будут наложены за отказ OCA выполнить свои обязательства как подписанта Всемирного антидопингового кодекса, — приводит заявление WADA АФП.