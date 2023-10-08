Чемпионка ОИ пожаловалась на «дикую» болезнь во время беременности

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич рассказала, что серьезно заболела во время беременности. Об этом девушка поделилась в своем личном блоге, общаясь с подписчиками.

— Меня скосила какая-то дикая болезнь. Уже неделю в лежку! Схема одна и та же: горло — насморк — кашель, но сегодня еще и сел голос. Делаю все, что можно в моем положении, но пока мне только хуже, — написала Пацкевич.

Одна из почитательниц спортсменки отметила, что синхрониста часто болеет. Пацкевич ответила, что за всю беременность это второй раз. Она также отметила, что бывали лишь недомогания, но что-то серьезное с ней не происходило.

В резерве Пацкевич не только три Олимпийских золота (2012, 2016, 2020 годы), она 13 раз выигрывала чемпионат мира, завоевав первые золотые медали в 2009 году, а также четыре раза выигрывала европейский турнир.

Сихронистка завершила карьеру в 2021 года. Пацкевич начала обучение на режиссерском направлении во ВГИКе, передает «Газета.Ru».