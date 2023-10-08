Кениец Киптум установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию

Кенийский легкоатлет Келвин Киптум обновил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию.

Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 м на соревнованиях в Чикаго за 2 часа и 35 секунд. Прежнее достижение принадлежало другому представителю Кении, двукратному олимпийскому чемпиону Элиуду Кипчоге, который в сентябре 2022 года на соревнованиях в Берлине показал результат 2 часа 1 минута 9 секунд.

В октябре 2019 года Кипчоге на забеге в Вене сумел первым выбежать из двух часов, финишировав с результатом 1 час 59 минут 40 секунд. Однако этот результат не был засчитан как официальный рекорд, так как марафон не носил соревновательный характер и не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.