Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала игрока за употребление алкоголя

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) отстранила на полгода от участия в соревнованиях спортсмена Василия Филатова, который во время матча Кубка России, находясь на командной скамейке, был замечен в употреблении алкогольного напитка. Об этом ТАСС сообщили в ФНТР.

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Спортивно-дисциплинарная комиссия ФНТР, рассмотрев нарушение Филатовым Кодекса поведения игроков, приняла решение дисквалифицировать владимирского спортсмена с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года. Также на Филатова наложена условная дисквалификация с 3 апреля по 2 октября 2024 года.

С 22 по 26 сентября в Сочи проходил командный Кубок России по настольному теннису. 25 сентября в матче плей-офф за 5-8-е места сборная Владимирской области уступила команде Санкт-Петербурга со счетом 2-3.