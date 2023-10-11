Международная федерация дзюдо отстранила российского спортсмена

Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев временно отстранён от соревнований
Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев временно отстранён от соревнований, так как нарушил внутренние правила Федерации дзюдо России.
«Спортсмен был уличён в нарушении внутренних правил федерации, которые не позволяют публично высказывать какие либо религиозные или политические взгляды. Федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях до принятия дальнейшего решения», — говорится в заявлении на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
Также сообщается, что решение принято «в ответ на недавние публикации Халмурзаева в социальных сетях». Халмурзаев – олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио де Жанейро в весовой категории до 81 кг. Также на его счету победы на чемпионате Европы и Универсиаде, бронза чемпионата мира.