Международная федерация дзюдо отстранила российского спортсмена

«Спортсмен был уличён в нарушении внутренних правил федерации, которые не позволяют публично высказывать какие либо религиозные или политические взгляды. Федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях до принятия дальнейшего решения», — говорится в заявлении на сайте Международной федерации дзюдо (IJF) .

Также сообщается, что решение принято «в ответ на недавние публикации Халмурзаева в социальных сетях». Халмурзаев – олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио де Жанейро в весовой категории до 81 кг. Также на его счету победы на чемпионате Европы и Универсиаде, бронза чемпионата мира.