Губерниев: «Гимнастка Чусовитина — феномен. Не удивлюсь, если она выиграет медаль на Олимпиаде в Париже»
Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина — феноменальная спортсменка, если она завоюет медаль на Олимпиаде в Париже, это не будет сенсацией, считает ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Ранее 48 летняя Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, сообщила «МК Спорт», что планирует отобраться на Олимпийские игры 2024.
— Чусовитина — абсолютный уникум, она одна такая на всей планете. Стою перед ней на коленях и снимаю все шляпы, которые у меня есть. Я вообще не удивлюсь, если на Олимпиаде Чусовитина выиграет медаль. Она фантастическая спортсменка в фантастической форме. Я наблюдаю за ней больше 30 лет, с тех пор, когда она только попала в сборную СССР. Она феномен. Желаю Оксане удачи, слежу за ее карьерой и восторгаюсь, — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».
Чусовитина на Олимпийских играх 1992 в составе объединенной команды выиграла золото в командном турнире, а в 2008 году завоевала серебро в опорном прыжке, выступая за сборную Германии.
Олимпиада 2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.