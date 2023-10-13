Губерниев: гимнастка Чусовитина — феномен

— Чусовитина — абсолютный уникум, она одна такая на всей планете. Стою перед ней на коленях и снимаю все шляпы, которые у меня есть. Я вообще не удивлюсь, если на Олимпиаде Чусовитина выиграет медаль. Она фантастическая спортсменка в фантастической форме. Я наблюдаю за ней больше 30 лет, с тех пор, когда она только попала в сборную СССР. Она феномен. Желаю Оксане удачи, слежу за ее карьерой и восторгаюсь, — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».