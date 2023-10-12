Российский тхэквондист Ларин выиграл этап Гран-при в Китае

Победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин завоевал золотую медаль на этапе Гран-при в китайском Тайюане. Соревнования стали квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Ларин стал сильнейшим в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одержал победу над представителем Узбекистана Никитой Рафаловичем. Бронзовые медали взяли хорват Иван Шапина и Сан Хён Кан из Южной Кореи

У женщин в категории до 57 кг бронзу завоевала Татьяна Минина. В полуфинале россиянка уступила представительнице Ирана Нахид Кияничандех.

Всего в соревнованиях принимали участие шесть россиян.

Ларину 28 лет, на его счету, помимо победы на Олимпийских играх в Токио, золото (2019), серебро (2017) и бронза (2015) чемпионатов мира. Ларин является двукратным чемпионом Европы (2016, 2018). Мининой 26 лет, на Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером в категории до 57 кг. Россиянка дважды брала серебряные награды чемпионатов мира (2017, 2019), один раз завоевала бронзовую медаль (2023). Она также является трехкратной чемпионкой Европы (2016, 2018, 2021).