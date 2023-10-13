МОК включит в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анжелесе пять видов спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что исполком МОК принял предложение оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос Анджелесе включить в программу пять новых видов спорта.

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«Принято предложение оргкомитета (Игр-2028) по пяти видам спорта - бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», – сказал Бах.

В феврале 2022 года МОК включил 28 видов спорта в предварительную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Крикет вернется в программу Олимпийских игр спустя 128 лет. Бейсбол был ранее представлен на Играх 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2020 годов.