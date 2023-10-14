Навка отреагировала на решение МОК отстранить ОКР

Ветеран фигурного катания, олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала решение исполкома МОК отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Ее слова приводит Sport24.

«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы Олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов», – сказала Навка.

По её словам, подобными действиями МОК уничтожает честную и конкурентную борьбу на соревнованиях. Российский спорт является мировым лидером во многих видах, включая фигурное катание. В итоге международные соревнования теряют в качестве в этих видах спорта, а Россия «не теряет ничего».

В четверг, 12 октября, МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Поводом стало включение ОКР в свой состав олимпийских советов новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Это означает, что ОКР не может функционировать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование от олимпийского движения.