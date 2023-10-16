Спасатели все еще не могут спуститься к упавшей в горах Непала российской альпинистке

В Федерации альпинизма России (ФАР) заявили, что спасатели по прежнему не могут спуститься к российской альпинистке Надежде Оленевой, передает «Матч ТВ».

© Соцсети

«Пока не спустились к Надежде. Сейчас вертолет с оборудованием вылетел в Покхару и будет ждать погодное окно», — рассказали в ФАР.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров.

Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем.