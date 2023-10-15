В МОК отказались назвать причины отсутствия Исинбаевой на сессии комитета
МОК не считает нужным разглашать, по какой причине олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отсутствуют на 141-й сессии комитета, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс. Об этом пишет ТАСС.
Церемония открытия сессии состоялась в Индии в субботу, 14 октября. В воскресенье все члены МОК должны были присутствовать на заседании.
«Оба члена МОК из России попросили извинений за отсутствие на сессии», — отметил Адамс.
Функционер пояснил, что не может назвать причину их отсутствия. Он добавил, что на сессию не прибыли еще несколько членов комитета.
Напомним, что европейские и международные спортивные организации в феврале 2022 года заняли жесткую антироссийскую позицию. На фоне этого, из комитетов и федераций были уволены многие представители России.
Так, в МОК остались только Исинбаева и Тарпищев. Это было обусловлено тем, что они отвечают требованиям комитета, предъявляемым к спортсменам и чиновникам.