В МОК отказались назвать причины отсутствия Исинбаевой на сессии комитета

МОК не считает нужным разглашать, по какой причине олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отсутствуют на 141-й сессии комитета, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс. Об этом пишет ТАСС.

Церемония открытия сессии состоялась в Индии в субботу, 14 октября. В воскресенье все члены МОК должны были присутствовать на заседании.

«Оба члена МОК из России попросили извинений за отсутствие на сессии», — отметил Адамс.

Функционер пояснил, что не может назвать причину их отсутствия. Он добавил, что на сессию не прибыли еще несколько членов комитета.

Напомним, что европейские и международные спортивные организации в феврале 2022 года заняли жесткую антироссийскую позицию. На фоне этого, из комитетов и федераций были уволены многие представители России.