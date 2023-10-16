Пять новых видов спорта включены в программу Олимпиады 2028 года

В программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) были включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол. Такое предложение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали на сессии организации в Мумбаи, передает ТАСС.

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Исполком МОК выступил за включение новых видов спорта в минувшую пятницу. Из их числа в олимпийскую программу прежде входили крикет, лакросс и бейсбол/софтбол.

Крикет представили на Играх 1900 года в Париже, лакросс - на Играх 1904 и 1908 годов, бейсбол был их частью в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2021 годах.