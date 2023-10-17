Японские сумоисты не смогли улететь одним самолетом

Группа японских сумоистов не смогла улететь одним рейсом из-за перевеса.

Компания Japan Airlines была вынуждена добавить дополнительный рейс после того, как стало известно, что большая группа сумоистов забронировала билеты до острова Амами, где проходил национальный спортивный фестиваль.

Спортсмены зарезервировали места на двух рейсах – из Токио и Осаки. У сотрудников компании возникли сомнения, что самолеты (Boeing 737-800) смогут вместить необходимое количество топлива из-за ограничений по весу.

Поскольку большим авиалайнерам сложно взлетать и приземляться в Амами, авиакомпания решила добавить специальный рейс, чтобы распределить пассажиров. Четырнадцати сумоистам было предложено вылететь в Ханеду, чтобы они могли присоединиться к специальному рейсу.

На дополнительном рейсе отправились 27 пассажиров.