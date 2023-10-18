Сегодня стартуют спортивные Игры БРИКС-2023. Мероприятие проходит в Дурбане (ЮАР) с 18 по 21 октября. Всего в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов.

Россию на состязаниях представляют 34 атлета в семи видах спорта: теннис, плавание, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис, а также в двух паралимпийских дисциплинах в юниорской категории (теннис на колясках и настольный теннис).

В составе российской команды выступят атлеты из Санкт-Петербурга. За медали в плавании поборются чемпион России Алексей Ткачев (СШОР № 3 Калининского района), Влада Егги (СШОР по водным видам спорта «Экран») и Евгения Чикунова (СШОР «Экран»).

Программу и возрастную категорию спортсменов определяла принимающая страна. Бадминтон (атлеты не старше 21 года); настольный теннис, в том числе паралимпийский (участники не старше 19 лет); пляжный волейбол (до 21 года); плавание (до 20 лет); теннис, включая паралимпийский (до 21 года).