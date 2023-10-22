Российская сборная заняла первое место в медальном зачете Игр БРИКС

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр БРИКС. Соревнования проходили в Дурбане, пишет ТАСС.

В активе спортсменов - 59 медалей. На высшую ступень пьедестала почета россияне поднимались 35 раз. Кроме того, они получили 12 серебряных и 12 бронзовых наград.

На втором месте в общекомандном зачете оказалась сборная КНР (55 наград), на третьем - ЮАР (51 медаль).

Соревнования проходили с 18 по 21 октября. В них принимали участие 450 атлетов из России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии.

Российские спортсмены приняли участие во всех видах спорта, заявленных в программе.

Ранее член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова сообщила, что Москва ведет активную работу по развитию сотрудничества в сфере спорта со странами СНГ, ШОС и БРИКС.

Депутат подчеркнула, что без соревновательной практики на международном уровне наши спортсмены не останутся.