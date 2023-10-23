WADA рассмотрит вопрос об апелляции по делу российских гребцов.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает все решения и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), если оно сочтет, что условия Всемирного антидопингового кодекса не были применены надлежащим образом. В данном случае процесс изучения продолжается», – заявил представитель WADA.