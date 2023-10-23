Россияне выступят на Кубке мира по бодибилдингу с флагом и гимном своей страны

"Российские спортсмены едут на Кубок мира в Бишкек, они будут выступать там под флагом и гимном своей страны, - сказала Михайлова. - В команду вошло около 200 спортсменов, из которых 120 - женщины. Это не первый международный старт, где мы будем выступать под российским флагом. Не так давно мы выступали на равных условиях со всеми остальными спортсменами на турнире в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты)".