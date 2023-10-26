Россиянин Адамян стал победителем турнира "Большого шлема" по дзюдо

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Абу-Даби.

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В финальной схватке Адамян победил серба Александара Куколя. Бронзовые медали завоевали представитель Канады Шади Эль Нахас и австриец Аарон Фара.

Адамяну 26 лет. Он является чемпионом мира (2023) и Европы (2019). В 2020 году спортсмен выиграл серебро чемпионата Европы.

В среду золотые медали турнира выиграли Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг) и Давид Карапетян (до 81 кг), бронзовым призером стал Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг). 24 октября бронзовыми призерами стали Ксения Галицкая (до 57 кг) и Аюб Блиев (до 60 кг).