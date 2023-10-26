Чемпионы мира по дзюдо Адамян и Тасоев выиграли турнир «Большого шлема» в Абу-Даби

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали в третий день турнира серии «Большого шлема» в Абу-Даби (ОАЭ). Чемпионы мира — 2023 Арман Адамян и Инал Тасоев завоевали золотые медали, а призёр Игр-2020 Тамерлан Башаев и чемпионка России Элис Старцева – бронзовые.

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В малом финале весовой категории свыше 78 кг Старцева одолела опытную боснийку Ларису Церич и впервые стала бронзовой медалисткой турнира «Большого шлема».

В весе до 100 кг Адамян точнейшей подсечкой в финале за 30 секунд одержал победу над сербом Александром Куколем.