Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Анатолий Ефремов

— Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко римской борьбе выражают свои искренние соболезнования, — говорится в заявлении.

Среди учеников Анатолия Ефремова такие известные личности как олимпийский чемпион Сеула по греко римской борьбе, трехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира, президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, чемпион мира Сергей Цвир и много других мастеров.