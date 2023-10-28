Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Анатолий Ефремов
После продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер СССР Анатолий Ефремов, сообщает пресс служба Федерация спортивной борьбы России.
Ефремов был первым тренером олимпийского чемпиона, президента ФСБР Михаила Мамиашвили.
— Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко римской борьбе выражают свои искренние соболезнования, — говорится в заявлении.
Среди учеников Анатолия Ефремова такие известные личности как олимпийский чемпион Сеула по греко римской борьбе, трехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира, президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, чемпион мира Сергей Цвир и много других мастеров.