Дзюдоист Халмурзаев высказался об отстранении за поддержку Палестины

Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что его публикация в поддержку Палестины является позицией любого здравомыслящего человека.

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В середине октября Халмурзаев был временно отстранен от соревнований из за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России. Такое решение было принято в ответ на публикации спортсмена в социальных сетях.

— Во первых, я считаю, что не сделал ничего грандиозного и смелого. Потому что, как по мне, каждый здравый человек должен высказать мнение. Неважно, где это происходит, в Палестине, Китае или Африке. То, что наблюдается — это очень тяжело видеть. Конечно, я посчитал нужным выразить свою позицию и сказать об этом.

— Но вы потом удалили флаг Палестины, а затем вернули. Что там происходило?

— Там вопрос был в том, что вся команда могла пострадать из за этого. Вот такой вопрос там был. Я не хотел, чтобы она пострадала. Просто, я не хочу комментировать вопрос с федерацией, скажу об этом позже.

— Когда может произойти ваше возвращение?

— Пока это решается, вопрос времени. В данный момент вот так, я нахожусь дома.

— Вам многие выражали слова поддержки. От кого получили их, и были ли угрозы?

— Многие поддержали. Сейчас мы наблюдаем, что многие в мире не согласны с тем, что творится в Палестине. Самое главное — я выразил свое мнение, каждый должен (об этом) сказать. Это позиция здравомыслящего человека о том, что там творится, — сказал Халмурзаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».