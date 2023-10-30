Дзюдоист Халмурзаев высказался об отстранении за поддержку Палестины

Дзюдоист Халмурзаев — об отстранении за поддержку Палестины: «Посчитал нужным выразить свою позицию»
Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что его публикация в поддержку Палестины является позицией любого здравомыслящего человека.
В середине октября Халмурзаев был временно отстранен от соревнований из за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России. Такое решение было принято в ответ на публикации спортсмена в социальных сетях.
— Во первых, я считаю, что не сделал ничего грандиозного и смелого. Потому что, как по мне, каждый здравый человек должен высказать мнение. Неважно, где это происходит, в Палестине, Китае или Африке. То, что наблюдается — это очень тяжело видеть. Конечно, я посчитал нужным выразить свою позицию и сказать об этом.
— Но вы потом удалили флаг Палестины, а затем вернули. Что там происходило?
— Там вопрос был в том, что вся команда могла пострадать из за этого. Вот такой вопрос там был. Я не хотел, чтобы она пострадала. Просто, я не хочу комментировать вопрос с федерацией, скажу об этом позже.
— Когда может произойти ваше возвращение?
— Пока это решается, вопрос времени. В данный момент вот так, я нахожусь дома.
— Вам многие выражали слова поддержки. От кого получили их, и были ли угрозы?
— Многие поддержали. Сейчас мы наблюдаем, что многие в мире не согласны с тем, что творится в Палестине. Самое главное — я выразил свое мнение, каждый должен (об этом) сказать. Это позиция здравомыслящего человека о том, что там творится, — сказал Халмурзаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».
Халмурзаев завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в Рио де Жанейро в весовой категории до 81 кг. Также на его счету победы на чемпионате Европы и Универсиаде, бронза чемпионата мира.
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