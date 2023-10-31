Россиянин выиграл Всемирные игры боевых искусств после снятия украинца

"Наш спортсмен нанес травму сопернику из Украины в полуфинальном поединке, в котором уступил, - заметила Ефимова. - Во время боя спортсмены находятся на адреналине, и тогда повреждение не казалось опасным, однако на следующее утро перед финалом украинец был снят с турнира после того, как у него был диагностирован перелом ребра".