Поташев: российских бриджистов отстранили от турниров без официальных оснований

"В последние годы мы уделяем очень много внимания развитию юниорского бриджа в России, количество молодых игроков в нашей стране за последние годы выросло примерно в 10 раз, в этом году у нас установлен рекорд по количеству участников юниорского чемпионата страны. Сейчас наша федерация самая молодая в Европе, у нас в национальном рейтинге 10% юниоров, такого и близко нет ни в одной другой стране. Мы проводим спортивные лагеря для молодежи, где происходит обучение бриджу, у наших молодых спортсменов тоже есть серьезные достижения, в их активе есть победы на европейских первенствах, медали мировых юниорских чемпионатов мира. Но сейчас, к сожалению, наши юниоры также не могут пока выступать на международных соревнованиях, хотя они могли там показать очень хорошие результаты", - подытожил президент федерации.