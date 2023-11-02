Выяснилось, сколько российских легкоатлетов отбывает дисквалификацию за допинг

По состоянию на 2 ноября 75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Число таких спортсменов подсчитала Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), на которую ссылается ТАСС.

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Из 75 россиян, многие из которых давно уже завершили спортивную карьеру, шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это бегунья Наталья Шеходанова, ходоки Игорь Ерохин, Станислав Емельянов и Сергей Морозов, толкательница ядра Ирина Коржаненко и метательница копья Лада Чернова.

Также отбывают дисквалификации восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое — пожизненно. Это тренеры Владимир Казарин, Алексей Мельников и Виктор Чегин. Пожизненно был дисквалифицирован и бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.