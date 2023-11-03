Россиянка выиграла золото на чемпионате Европы по дзюдо

Российская дзюдоистка Дарья Курбонмамадова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 57 килограмм. В финальном поединке спортсменка победила представительницу Сербии Марику Перисич, победительницу этапа «Большого шлема» в Тбилиси (Грузия) в 2023 году.

Дарья Курбонмамадова является победительницей Европейских игр 2019 года, трёхкратной чемпионкой России и участницей Олимпийских игр в Токио, проходившей в 2021 году.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Монпелье (Франция) с 3 по 5 ноября. На турнире выступают 16 российских дзюдоистов: девять мужчин и семь женщин. На соревнованиях разыгрываются путёвки на Олимпийских игры в Париже (Франция), которые пройдут летом 2024 года.