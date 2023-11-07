В МОК прокомментировали иск со стороны Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает придерживаться твердой позиции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС заявили в МОК.

6 ноября Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.

"Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России", - говорится в сообщении МОК.