Россиянин Аслан Курбанов получил травму на чемпионате мира по самбо

Россиянин Аслан Курбанов получил серьёзную травму во время схватки с представителем Грузии Мишико Нозадзе на чемпионате мира по самбо.

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Отметим, что Курбанов выступает в весовой категории до 88 кг, Аслан является чемпионом России 2023 года в данном весе.

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.